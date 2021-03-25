Tekirdağ Çorlu'da bir iş insanı, geçen yıl 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Anne ve ablasıyla yaşayan çocuk, durumu o tarihte kimseye anlatamadı.

Aile daha sonra Aydın'ın Didim ilçesine taşındı. Şüpheli iş insanı da bir süre sonra Didim'e gitti. Küçük kız bu kez başına gelenleri annesine anlattı.

Annenin ihbarı üzerine zanlı gözaltına alındı ve götürüldüğü Tekirdağ'da tutuklandı.

Küçük kızın suçladığı ablası da 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da Bir İş İnsanın, Bir Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunduğu ve Söz Konusu Kişinin Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandığı Haberlerine İlişkin Basın Açıklamamızhttps://t.co/5puwomLrR1 pic.twitter.com/nllLT81C37 — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) March 25, 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun bakanlığa bağlı bir kuruluşta güvence altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir" denildi.