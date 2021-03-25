Birkaç gün önce aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam eden garip sesler nedeniyle Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan mahalle halkı hem uyuyamamış hem de tedirgin olmuştu.

Bazı vatandaşlar seslerin deprem ya da yer altı kaymasının habercisi olduğunu düşünürken, bazıları da seslerin yapılan kaçak kazılardan kaynaklandığını iddia etti.

Ekipler mahallede dinleme yaptı

Gece belli saatlerde oluşan patlama ve balyoz seslerinin kaynağının araştırılmasını isteyen mahalle sakinlerinin yardımına polis, belediye ve AFAD ekipleri koştu.

Talep üzerine mahalleye gelen ekipler, seslerin net bir şekilde duyulduğu noktalarda özel araçlarla dinleme yaptı.

Çalışmaların ardından sesler kesildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, çalışmaların ardından seslerin su şebekesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Yapılan detaylı dinlemede, suyun hava yaparak oluşturduğu kabarcıkların patlaması sonucu kavitasyon oluştuğu anlaşıldı.

Çok nadir yaşanan bir durum olan kavitasyonun, su hattındaki havanın alınıp önlenmesiyle mahalleliyi uykusuz bırakan sesler bir anda kesildi.