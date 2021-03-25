Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Datça-Marmaris karayolunda heyelan
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'da Datça-Marmaris karayolunda toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı.
Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar yürütüldü.
Etiketler: Heyelan
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