Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün Yüksekova ilçesi Aşağıölçek Köyü’nde yapılan aramada, batı illerine sevkiyat halindeki bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi.

1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.