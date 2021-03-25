Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari’de bir araçta 401 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araçta zulalanmış vaziyette 401 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Dün Yüksekova ilçesi Aşağıölçek Köyü’nde yapılan aramada, batı illerine sevkiyat halindeki bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi.
1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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