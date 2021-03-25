Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fındığın serüveni artık bu müzede anlatılacak
Endüstriyel bir tarım ürünü olan fındığın serüveni artık müze ile anlatılacak. Ordu'da "Fındığın Öyküsü Müzesi" açıldı. Müze ile fındıkla özdeşleşen yöredeki geleneksel yaşam gelecek nesillere aktarılacak.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi konak önce restore edildi.
Ardından yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyalar bir araya getirildi.
Tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla müzeye dönüştürüldü.
Fındık ile ilgili her şeyin sergileneceği müzenin adı ise "Fındığın Öyküsü Müzesi" oldu.
Müze, geçmişten geleceğe fındığı anlatıyor
Tematik müzede, fındık dikimi, üretimi, hasat süreci, işlenmesi ve nakliyesi temaları işlendi.
Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler müzeyi gezdiğinde fındık hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.
Müze ile endüstriyel tarım ürünü fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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