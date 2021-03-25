Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi konak önce restore edildi.

Ardından yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyalar bir araya getirildi.

Tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla müzeye dönüştürüldü.

Fındık ile ilgili her şeyin sergileneceği müzenin adı ise "Fındığın Öyküsü Müzesi" oldu.

Müze, geçmişten geleceğe fındığı anlatıyor

Tematik müzede, fındık dikimi, üretimi, hasat süreci, işlenmesi ve nakliyesi temaları işlendi.

Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler müzeyi gezdiğinde fındık hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

Müze ile endüstriyel tarım ürünü fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.