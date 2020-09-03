Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da otomobilin tırın altına girdiği kaza kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarı'nda meydana geldi.
Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki tırın altına girdi.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, kandi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaldırıma oturdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.
Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Ispartakule BulvarıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:59
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