Terme'de ikamet eden Şakire Yalçın nefes darlığı, halsizlik ve iştah kaybı şikayetleri nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin denetimleri sonucunda test sonucu pozitif çıkan Yalçın, Terme Devlet Hastanesine yatırıldı.

Sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığı ve azimle çalıştığı koronavirüs servisinden 7 gün sonra iyileşerek çıkan Şakire Yalçın, alkışlarla taburcu oldu.

Şakire nine, kendisi ile çok iyi ilgilenildiğini söyledi:

"Burada çok rahattım. Bana çok iyi baktılar. Hemşirelerimiz de iyi baktı, doktorlarımız da iyi baktı. Herkesten çok memnunum, yerden göğe kadar."

Hastanede çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Şakire nine, "Allah razı olsun. Siz olmasaydınız bizim halimiz ne olurdu." dedi.

Şakire Yalçının oğlu İbrahim Yalçın da annesi ile çok iyi ilgilenildiğini belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Süreci iyi atlattık ve teyzemizi taburcu ettik"

Hastanın tedavisi hakkında bilgi veren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Demir, Şakire ninenin genel durumunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti:

"93 yaşında olmasından dolayı muhtemel olumsuzluğa karşı hazırlıklıydık. Bu süreci iyi atlattık ve teyzemizi taburcu ettik."

"Ağustos'tan itibaren hasta sayılarında bir nebze artış var"

Terme Devlet Hastanesi olarak süreci başından beri takip ettiklerini söyleyen Başhekim Demir, "Ağustos ayından itibaren hasta sayılarında bir nebze artış gözlemlendi. Yataklı servisimiz tamamen koronavirüs servisi olarak izole ettik. Koronavirüs konusunda tedbirlere uyan Terme halkına teşekkür ediyorum." dedi.