İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sahte içki imal edildiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği yönünde bilgi geldi.

Sahte içki imal edildiği belirlenen adresleri yakın takibe alan jandarma ekipleri, Bağcılar'da iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 bin TAPDK bandrolü bulundu

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda, 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, 12 bin adet çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu.

Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramalarda ise, 7 bin 220 litre sahte içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi.

Aralarında örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A., M.B., M.D., O.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.