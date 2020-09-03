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Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ozan köyünde COVID-19 vakalarına rastlanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süreyle karantina uygulamasına geçildiği ifade edildi.
Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılıp gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 09:54
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