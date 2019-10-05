İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Organ Ticareti” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” konuları ile ilgili eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, yapılan eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan ve organ nakli bölümüne akraba olarak müracaat ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu Kırıl N.İ. ve verici olan Marııa O. isimli şahıslar ile bu şahıslara tercümanlık yaptığı belirlenen Munkhjın D. ve Dungarmaa C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı.

100 bin TL karşılında anlaştılar

Polis ekiplerinin çalışmalar sürerken, etik kurulu tarafından gönderilen ve organ nakli için başvuruda bulunan şahıslar, ile ilgili yapılan araştırmalar sırasında, Mavuş D. isimli şahsa organ vericisi olarak başvurusu bulunan Tuncay Ü. isimli şahsın önceden yürütülen bir soruşturma dosyasında firar olduğu tespit edildi.

Şahıslar, etik kuruluna müracaatları sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 100 bin TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA