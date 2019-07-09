İnsanlık dışı bir pazar olan kaçak organ piyasası utanç dolu bir vahşetin örneği olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca insanın öldüğü, yüzlerce insanın sakat kaldığı bu pazarda çarklar artık sosyal medya üzerinden dönüyor.

Avrupa'da her yıl kaybolan 250 bin çocuğun organ mafyasının kurbanı olduğundan korkuluyor.

Emniyet verilerine göre Türkiye'de organ ticaretini yapanların büyük bir bölümü yabancı uyruklu.

Yoksul insanlardan mafya aracılığı ile temin edilen sağlıklı organlar, Türkiye’de yapılan ameliyatlarla sağlanıyor.

Bu insanlar ellerine tutuşturulan biraz para ve yarım kalmış bir bedenle ülkelerine geri dönüyor. Onların ülkeye girişini sağlayansa sözde sağlık turizmi yapan şirketler.

Organ ticaretinde Türkiye'nin tercih edilmesinin farklı nedenleri var. Türkiye zengin ve fakir ülkeler arasındaki transit bir ülke konumunda. Bu cazip nedenlerden biri. Bir diğeriyse Türkiye'de sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere göre daha ucuz olması. Kaliteli hastane ve iyi doktorlar da başka bir neden.

Peki bu mafya nasıl işliyor?

Zengin ve organa ihtiyaç duyan kişiler organ mafyasına ulaşıyor. Onlar da sosyal medya üzerinden vericileri buluyor, pazarlık başlıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra sahte kimlikler basılıyor. Verici olan taraf alıcı olan kişinin uyruğuyla kimlik kartı çıkartıyor.

Hedefteki ülkeye geçildikten sonra alıcı ve verici kişiler bir ay aynı evde yaşıyor, birbirlerini tanıyor. Amaç organ nakli için mülakata girildiğinde dikkat çekmemek. Aynı zamanda hastane ve diğer kurumlar için istenen evrakların da sahtesi hazırlanıyor. Çünkü mevcut yasaya göre 4'üncü dereceye kadar akrabalardan nakil yapılabiliyor. Akraba dışı nakiller de mümkün. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü etik kurulunun onayı gerekiyor.

Ameliyatlar özel hastanelerde

Daha az evrak talep eden hastaneler tercih ediliyor ve bu da genellikle özel hastanelerde oluyor. Burada altının çizilmesi gereken bir nokta daha var. O da hastane yönetiminin çoğu zaman bu durumdan haberdar olmaması. Bazen bir doktor bazen de bir hemşire ya da bilgisayar başındaki bir veri mühendisi bile bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bu işlemler kaçak yollardan olduğu için ameliyat da sağlıksız koşullarda yapılıyor.

İstanbul Emniyeti'nin verilerine göre en çok organ nakli talep eden İsrailliler. Kendi ülkelerindeki prosedürden dolayı farklı ülkelerdeki insanlardan nakil alamıyorlar. Bu nedenle bunu el altından yapmayı tercih ediyorlar.

Peki Türkiye'deki Suriyeliler organ ticaretinin neresinde?

Onlar daha çok tercüman olarak bu işin içerisinde yer alıyor. Organ mafyasına en çok operasyonun yapıldığı il ise İstanbul. Özellikle son zamanlarda yaptıkları başarılı operasyonlarla kaçakçılık şube ekipleri İstanbul'da organ ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

Bu insanlık dışı pazar tüm ülkelerin problemi. Deprem ve savaş bölgelerinde, kimsesiz göçmen ve sokak çocukları kaçırılarak organları alınıp satılıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre de dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru var.

Kaynak: TRT Haber