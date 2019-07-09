Türkiye

Horoz dövüşü yapılan hayvanseverler derneğine baskın

09 Temmuz 2019 Salı 10:14 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 10:19

Mersin'deki Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi'ndeki Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 28 dövüş horozu, 290 lira para ile horoz dövüşünde kullanılan koçanlar ele geçirildi. Operasyonda dernekteki 55 kişiye toplam 17 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, operasyonda ekiplere mukavemet gösteren 3 şüpheli ve dernek başkanı hakkında adli işlem yapıldı. Kaynak: AA Etiketler: horoz dövüşü mersin hayvanseverler hayvanseverler derneği

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