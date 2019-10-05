Düğünde havaya ateş edenlere 151 bin lira ceza05 Ekim 2019 Cumartesi 10:50 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:23
Afyonkarahisar'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.
Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.
Ayrıca 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu.
Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personel katıldı.
Kaynak: DHA