Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu.

Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personel katıldı.

Kaynak: DHA