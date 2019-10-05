Türkiye
Ege Denizi'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı05 Ekim 2019 Cumartesi 10:16 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:29
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botu, Sultaniçe sahili açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 15'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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