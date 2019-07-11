Dünyada küresel bir sorun haline gelen organ ticareti ile şebekeler, dünyanın her yerinde çaresiz insanları kullanarak kanlı bir gelir elde ediyor.

Organ ticareti genellikle sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Organ mafyası ise tarafları buradan buluyor, sonrasında kirli pazarlık başlıyor. Bununla etkin bir mücadele içine giren Türk polisi de tam bu noktada devreye giriyor.

Sağlık kuruluşları uyarılıyor

"Sanal devriye" adı verilen polis ekipler, sürekli internet taraması yapıyor ve bu kişilerin kimliğini deşifre ediyor. Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlığı elde ettiği bilgileri illerle paylaşarak koordinasyon kuruyor.

Polis, organ kaçakçılığında kullanılacağından şüphelendiği kişilerin kimlik bilgilerini, "eğer hastanenize başvuru yapılırsa bilgi verin" notuyla sağlık kuruluşlarına iletiyor.

Bilgileri verilen kişiler ya da durumu şüpheli bulunanlar hastaneye başvurursa emniyete haber veriliyor. Polis ekipleri kimi zaman doktor, kimi zaman hasta yakını gibi kılık değiştirerek nöbete başlıyor. Taraflar ameliyat için geldiğinde ise operasyon başlıyor.

Pazarlıkların yürütüldüğü mekanlar takip ediliyor

Polisin bir başka mücadele yöntemi ise sokak timleri. Organ mafyasının pazarlıklarını yürüttüğü mekanlar takip ediliyor, MİT ve İstihbarat şubenin verdiği bilgiler doğrultusunda da kanlı pazara operasyonlar yapılıyor.

Sadece hastanelere gelen evraklar inceleme altında değil. Tarafların nakil onayı için başvurduğu Etik Kurul da var. Sahte belgelerle bu kurulun yanıltılmaması için de belgeler titizlikle inceleniyor.

6 ayda 8 operasyon yapıldı, 44 kişi gözaltına alındı

Sadece İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk 6 ayında 8 operasyon yaptı, 44 kişiyi gözaltına aldı. 2018'de 20'yi aşkın operasyon ile yüzün üzerinde kişi tutuklandı.

Organ ticaretine karışan onlarca kişi de sınır dışı edildi. 2018 yılında Türkiye genelinde ise 400'ü aşkın kişi de bu kanlı ticaret nedeniyle gözaltına alındı.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Oğuzhan Çetin