İstanbul seçimlerinin kesin sonuçlarıyla ilgili, Yüksek Seçim Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, aday olan ve kazanamayan kamu görevlilerinin eski görevlerine dönebilmeleri için kesin sonuçların yayınlanması koşulu gereği olarak bu kararı açıkladığını duyurdu.

Buna göre, aday ve aday adayı olan ve kazanamayan kamu görevlileri, kesin sonuçların yayınlanmasının ardından 1 ay içinde müracaat etmeleri halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka göreve dönebilecekler.

Ancak, Yüksek Mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlarla Subay ve Astsubaylar bu maddenin dışında tutulacak.

Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir ile Adıyaman Besni, Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ilçelerindeki kesin sonuçlar açıklanmış oldu.

İstanbul'daki kesin rakamlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 7 yüz 82, Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım, 3 milyon 9 yüz 36 bin 68 oy aldı.

Kaynak: TRT Haber