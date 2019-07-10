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Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:24 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Barzani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Barzani'yi tebrik etti. IKBY Meclisi, oy çokluğuyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani'yi başbakan seçerek, 21 bakanlık kabinesine de güvenoyu verdi. Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi. Bu vesileyle, 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kuruldu. Kaynak: AA

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