Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Yavuz ve Fatih Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisinin fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor." denildi.

Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/lFswehpbXK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2019

Yavuz sondaj gemisi

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatakkapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

İlk yerli sondaj gemisi "Fatih"

TPAO'nun Akdeniz'de sondaj yapmak için kullandığı "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip "Fatih" 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.

Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.

Kaynak: TRT Haber