Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen Kargın ve Mertoğlu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen Kargın ve Mertoğlu'nun ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA