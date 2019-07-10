Görüşme sonrasında her iki bakan, Orta Kafa Balık Tutma Buz Trolü "Skorpion"un suya indirilmesi törenine katıldı.

Törenin ardından Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Petersburg'daki fuara, balıkçılık sektörünün temsilcileri ve iş adamlarıyla geldiklerini söyledi.

Rus mevkidaşı Patruşev ile ikili görüşmesinde, balıkçılık sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Pakdemirli, "Türkiye, Avrupa'da şu an balık yetiştiriciliği konusunda 2'inci sırada ve dünyada özellikle bu alanda çok önemli mesafe katetmiş durumda." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Rusya'nın da kuzeydeki denizlere açık olması dolayısıyla avcılık hususunda üstün kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan hem başarılı iş adamlarına hem de bu tarafta yatırımlara ihtiyaç var. Karşılıklı olarak burada neler yapılabileceğimizi, iş ilişkilerimizi nasıl artırabileceğimizi değerlendirdik. Diğer konulardaki istişarelerimize de devam ettik."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vasıtasıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi hale geldiğini, bunu daha ileri noktaya taşımak için de mevkidaşıyla sık sık bir araya geldiklerini kaydetti.

"Türkiye, Rus buğdayının büyük ithalatçısıdır"

Rusya Tarım Bakanı Patruşev, iki ülke arasında tarım alanında iş birliğinin verimli şekilde devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Rusya'ya domates tedarik etme imkanına sahip olduğunu söyleyen Patruşev, Türk domatesinin ithalatına yönelik kota uygulamasını anımsattı.

Patruşev, "Tarım alanında Rusya ile Türkiye ikili ilişkileri sadece domates tedarikine bağlı değil. Türkiye, Rus buğdayının büyük ithalatçısıdır, bu bağlamda da ikili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Patruşev, kaz ve ördek etinin Rusya'dan Türkiye'ye tedarik edilmesi konusunu da ele aldıklarını belirterek, Türkiye'den Rusya'ya süt ürünlerinin tedarik edilmesi konusunu da görüştükleri bilgisini paylaştı.

"Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki taraf için de tatmin edici"

Patruşev, şunları kaydetti:

"Rusya ile Türkiye arasında var olan ticaret hacminin her iki taraf için de tatmin edici olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim. İkili ticaret hacmi her sene yükseliyor, bu yılın ilk yarısında da yükseldi. Bu yüzden ilişkilerimizin pozitif yönde geliştiğini ve temaslarımızın da bu bağlamda yararlı olduğu söylenebilir. İhracat projesi kapsamında balık konusuyla ilgili büyük planlarımız da var."

Kaynak: AA