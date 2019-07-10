Göçmen Kaçakçılığı Şube ekipleri organ kaçakçılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda, İstanbul'da özel bir hastaneye ameliyat hazırlıkları esnasında operasyon yapıldı. Organ ticareti yapanların yöntemi ise yine bilindikti.

Ürdünlü Odaı Ahmed, sosyal medya üzerinden kalan son böbreğini 50 bin dolar karşılığında satışa çıkardı ve kaçakçılar kendisiyle iletişim kurdu.

Yapılan görüşmelerin ardından, böbreğe Lübnan vatandaşı bir kadın alıcı oldu. Buluşma noktaları ise Türkiye’ydi. Kendilerini karı koca gibi gösterip, sahte kimlik bastırarak organ nakli için özel bir hastaneye başvurdular.

Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

Hastaneye baskın düzenleyen Göçmen Kaçakçılığı Şube ekipleri yasadışı ameliyat gerçekleşmeden müdahale etti. Operasyonda, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar ifadeleri alındıktan sonra 3'üncü sulh ceza mahkemesine çıkartıldı. Verici Odaı Ahmed ifadesinde niyetinin organını vermeden 50 bin doları alıp kaçmak olduğunu söyledi. Ahmed, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böbreğin alıcısı Lübnan vatandaşı kadın ise sınır dışı edildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi, birine adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber