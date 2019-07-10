Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki kullanan Mustafa O, Salih Ş, Ahmet Y, Mert G, Sümeyye Ç. ve Tuğçe Ö'nün zehirlenmesi olayı üzerine yaptığı çalışmalar sonucu sahte içkiyi satan kişinin Mürsel Z. olduğunu belirledi.

Şüphelinin ikametini tespit eden ekipler, operasyonla Mürsel Z'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Mürsel Z. sorgusunda suçunu itiraf etti.

Sahte içkiden zehirlenen Sümeyye Ç'nin Gazi Hastanesinde yattığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araç içerisinde sahte içki yapıyormuş

Diğer olayda ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sincan ilçesinde 06 BER 322 plakalı otomobil içinde sahte içki yapıldığı bilgisine ulaştı.

Otomobili durduran ekipler, içindeki Cesur E'yi gözaltına aldı.

Aracın içinde arama yapan ekipler, 4 dolu viski şişesi ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 4 boş viski şişesi ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA