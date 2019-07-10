Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Programda su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarına ilişkin konulara yer verildi.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacak.

Arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak.

Yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecek. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak.

Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı 2023'e kadar yüzde 1,2'den yüzde 10'a yükseltilecek. İçme suyu kayıp kaçak oranı yüzde 36'dan yüzde 25'e düşürülecek.

İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecek.

Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecek.

Kamu özel iş birliği modeli yaygınlaştırılacak

Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecek.

Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz, vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek.

Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecek. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecek. Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacak.

Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dahilinde desteklenmesi, ayrıca Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacak.

Kaynak: AA