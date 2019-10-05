Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye-Afrin Bölgesinden Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tırın, gizli bölmelerde yapılan aramada, 500 bin lira değerinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Kapısında ise gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda riskli görülen ve x-ray taramasından sonra, çay tütün dedektör köpeğinin de katılımı ile aranan tırlardan birinin tekerlekleri içerisinde gizlenmiş vaziyette 5 bin 500 paket; bir diğerinin benzin deposuna gizlenmiş vaziyette ise 6 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı.

Gürbulak Gümrük Kapısında da Türkiye’ye geçiş yapan bir tırda yapılan kontrol ve arama sonucu yasal yükünün arasına gizlenmiş vaziyette 26 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında son iki haftada 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyon sonucu ele geçirilen, 1 milyon 50 bin lira değerinde toplam 71 bin 500 paket kaçak sigaraya ve kaçak eşyanın içerisinde gizlendiği tırlara el konuldu.

Olaylara ilişkin adli makamlarca yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

Kaynak: İHA