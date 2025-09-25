Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2025 10:58

İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu kararı alındı.

İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü.

Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.

Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Servis Aracı Ulaşım Denetim Trafik
Sıradaki Haber
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
12:45
Emine Erdoğan: "Her bir çocuk, insanlık ailesinin öz çocuğudur"
12:39
İtalya, Küresel Kararlılık Filosu'na eşlik etmesi için 2'nci bir askeri gemi gönderdi
12:42
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
12:33
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 366,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:10
Bakan Ersoy: Müzikte telif gelirleri rekor kırdı
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ