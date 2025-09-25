İstanbul'da okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü.

Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.

Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır." şeklinde revize edilmesi talep edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.