Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2025 06:59

Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.

İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi.

Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık alana giremeyen itfaiye ekipleri, havadan müdahale için destek istedi.

Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ederken, iş makineleri de arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahalesi için yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025'te de yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmalarıyla söndürülmüştü.

ETİKETLER
Konya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:20
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
08:32
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 şüpheliye işlem yapıldı
07:35
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
07:21
Yapay zeka, Ege Denizi’nde büyük bir magma hakereti ortaya çıkardı
07:17
Uluslararası Uzay İstasyonu 2030’da imha edilecek
07:14
En ölümcül kanserlerden birinin nedeni ağzınızın içinde olabilir
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ