AA 25.09.2025 10:35

Uygulama noktasında arıza numarası tutmadı

Kars'ta polis uygulama noktasına yakın bölgede aracına arıza süsü veren ehliyetsiz sürücü, dronla takip sonucu yakalanarak cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri Kafkas Üniversitesi kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama noktasına 200-300 metre kala bankette otomobilini durduran sürücü C.Ç, elinde boş bidonla bir iş yerine giderek su aldı. Sürücünün aracının arıza yaptığı görüntüsü vermesi üzerine dron ile takip edilerek otomobile gerekli tamiratı yapmadığı saptandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın yanına gidilerek gerekli kontroller yapıldığında ise C.Ç'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücü C.Ç'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Kars Polis
