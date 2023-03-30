İstanbul'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde "motosiklet tamircisi" adı altında çalışan bazı iş yerlerinin çalıntı motosikletlerin parçalanıp piyasaya sürülmesinde kullanıldığını tespit etti.

Belirlenen çok sayıda adrese zabıta ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı baskın yapan polisler, iş yerlerinde tamir için bulunan motosikletlerin şasi numaralarına bakarak çalıntı kaydı olup olmadığını denetledi.

Piyasa değeri yüksek yedek parçaları da inceleyen polis ekipleri, seri numaraları kasıtlı olarak okunamaz hale getirilen motosiklet parçalarına incelenmek üzere el koydu.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerleri de mühürlendi.