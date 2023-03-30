İlçe kırsalında R.D'nin silahla yaralanması üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, bu kişinin kazara kendini vurduktan sonra tabancayı yol kenarına attığını belirledi.

Silah ticareti yaptığından şüphelenilen 6 kişinin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, pompalı tüfek, 3 tabanca, 393 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca mermisi boş kovanı ve tabanca parçaları, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 gram esrar ile içinde 4 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.