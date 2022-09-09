Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: AA]
Avcılar'da 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere göre 15 kişinin yaralandığı 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs yolu her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.
İlk bilgilere göre 15 kişinin yaralandığı 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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