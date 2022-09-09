Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs yolu her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

İlk bilgilere göre 15 kişinin yaralandığı 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi