TRT Haber 14.01.2026 19:46

ABD: Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirdi.

ABD: Gazze planının ikinci aşaması başlatıldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de çatışmaların sona erdirilmesine yönelik 20 maddelik planın ikinci aşamasının bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Witkoff, yeni aşamanın ateşkesten silahsızlanmaya, geçici teknokratik yönetime ve yeniden inşa sürecine geçişi kapsadığını belirtti.

İkinci aşamada, Gazze’de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’nin kurulması ve bölgenin tamamen askerden arındırılması hedefleniyor.

ABD, Hamas’tan son ölen rehinenin derhal iadesi de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini vurgularken, aksi durumda “ciddi sonuçlar” olacağını bildirdi.

Witkoff, birinci aşamada ateşkesin korunduğunu, kapsamlı insani yardım sağlandığını ve hayatta kalan tüm rehineler ile 28 rehineden 27’sinin naaşının teslim edildiğini ifade etti.

Sürece katkılarından dolayı Mısır, Türkiye ve Katar’a teşekkür edildi.

