İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akbez ve Girne mahallelerinde C.K. ve B.Y'nin evlerinde sahte içki üretip sattığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, bidonlar içerisinde 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K. ve B.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.