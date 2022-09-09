Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlı D.K., Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

Jandarmanın bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe D., İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.