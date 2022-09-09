Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı jandarmaya teslim oldu.
Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlı D.K., Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim oldu.
Jandarmanın bölgedeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.
Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe D., İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kavga
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