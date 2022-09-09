İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan, ayrıca haklarında örgüt içinde sözde sorumlu ve askeri öğrenci olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan 11 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Kapatılan 6 askeri okul öğrencisi, özel sektörde görevli öğretmen, emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş, öğretim görevlisi ve Adli Tıp Kurumu'nda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.