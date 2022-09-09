Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
FETÖ'ye yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan, ayrıca haklarında örgüt içinde sözde sorumlu ve askeri öğrenci olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan 11 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Kapatılan 6 askeri okul öğrencisi, özel sektörde görevli öğretmen, emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş, öğretim görevlisi ve Adli Tıp Kurumu'nda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ İstanbul Terörle Mücadele
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