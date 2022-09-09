Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde festivalin başlaması dolayısıyla mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, Atatürk Parkı'nda son buldu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, burada yaptığı konuşmada, festivale yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çubuk Ovası ve Çubuk Çayı'nın beslediği bu topraklar, geçişten bu yana bereketin ve huzurun merkezi olmuştu. Pandemi ile yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki ulusların en büyük zenginliklerinden bir tanesi de tarım potansiyelidir." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da 2 yıllık özlemin ardından festivali bu yıl gastronomi temasıyla düzenlediklerini belirterek, "Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta' sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanan festivalin ilçeye büyük katkısı bulunuyor. Gastronomi potansiyelimizin festivalle başlayarak turizme entegre edilmesini sağlayacağız. Kadınlarımız, gençlerimiz ürettiği ürünlerle ilçemizin değerlerine sahip çıkarken, aynı zamanda istihdam konusunda büyük gelişme sağlanmasına neden olacaktır." ifadesini kullandı.

Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seymenleri ve Bacı Erenlerin gösterilerinin ardından halk oyunları gösterileri sunuldu. Festivalde Ömer Faruk Bostan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut da konser verdi.

Festivale KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.