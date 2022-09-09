Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.
Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.
Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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