İETT 303B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyrederken cep telefonuyla görüntülü konuştu.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Şoförün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir tırın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına göstermesi dikkati çekti.

Bazı yolcular şoföre, "Sen de kaza yapacaksın, önüne bak" diyerek tepki gösterdi.

Şoförün görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.