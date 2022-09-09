Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aracın önünü kesti, tepki gösterenlere silah çekti
[Fotograf: İHA]
Bursa'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri, diğer aracın önünü kesti. Çevredekilerden tepki gören kişi, silahını göstererek tehditler savurdu.
Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde iki otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda sürücülerden biri, diğer aracın önünü kesti. Tehditler savuran sürücü, otomobile zarar vermek istedi.
Çevredekiler tarafından uyarılan sürücü, silah çekerek bağırmaya devam etti.
Silahlı sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa Kavga Trafik
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