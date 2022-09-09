Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
[Fotograf: İHA]
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına hava ve yer ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Denizli Orman Yangını
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