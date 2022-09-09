Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]