Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Metrobüs yolu her iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

#Avcılar'da meydana gelen #metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı.



İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı.



Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.#İstanbul’umuza #GeçmişOlsun — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 9, 2022

42 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı" dedi.