Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıklar battı.

Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı

07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy

09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa

Kaynak: DHA, İHA