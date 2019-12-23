İstanbul'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi23 Aralık 2019 Pazartesi 00:34 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 00:53
Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden haftasonu için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini göstermeye devam ediyor.
Lodos nedeniyle Silivri sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dalgalar nedeniyle Silivri dalgakıran mevkiinde bulunan bazı kayıklar battı.
Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:
BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı
07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy
09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
Kaynak: DHA, İHA