GESTAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde etkili olan fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 seferleri yapılamayacak.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

Diğer hatlarda ise deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

Kaynak: AA