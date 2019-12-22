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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıkamış şehitleri için paylaşım22 Aralık 2019 Pazar 23:24 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 23:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirtti.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafını paylaştı.
Erdoğan, paylaşımında Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler" dizelerine yer verdi.
Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/wwIKRcTYax— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi.
Kaynak: AA