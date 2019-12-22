PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ekonomi