Türkiye
Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın22 Aralık 2019 Pazar 20:30 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 20:36
Sakarya'da otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA ]
Sakarya Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.
Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu iyi.
Kaynak: DHA
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