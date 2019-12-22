PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek

Ekonomi