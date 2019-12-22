Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı22 Aralık 2019 Pazar 18:42 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 18:49
Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.
Ankara Valiliği, Twitter hesabından kentteki hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur."
Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/HdBpYL9sG5— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 22, 2019
Kaynak: DHA