Ankara Valiliği, Twitter hesabından kentteki hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara' da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur."

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/HdBpYL9sG5 — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 22, 2019

Kaynak: DHA