Ordu'da yarı açık cezaevinden firar eden katil zanlısı Özgür Arduç, 3 Aralık'ta, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldürdü.

İndirim yapılmaması talebi

Güvenlik kameralarından tespit edilen Arduç, cinayetten bir gün sonra yakalandı.

Gözaltına alınırken 2 polisi de bıçaklayan Özgür Arduç, suçunu itiraf etti.

Arduç hakkında iki iddianame hazırlandı. Arduç için, Ceren Özdemir'i "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunuldu. Arduç hakkında,, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan da dava açıldı.

Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine konulmuştu. İntihar girişiminde bulanan Arduç bir süre tedavi altında kaldı. Arduç'un yargılanmasına Ordu Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Özgür Arduç, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılacak.

Polis memurlarını bıçaklayan Arduç hakkındaki diğer dava da, 10 Şubat'ta başlayacak.

Kaynak: TRT Haber