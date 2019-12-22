Ankara Adalet Sarayı yeni yerine taşınmayı bekliyor22 Aralık 2019 Pazar 16:12 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 16:46
Ankaralılara 30 yıldır hizmet veren Adalet Sarayı'nın yeni adresine taşınması için çalışmalar devam ediyor. Yeni Adalet Sarayıyla, tüm birimler tek çatı altında, Yenimahalle'de bulunan MİT yerleşkesinde toplanacak.
Yapımına 1978 yılında başlanan, 29 Ekim 1989'da hizmete açılan ve 30 yıl boyunca Ankara'da adaletin kapısı olan Ankara Adalet Sarayı, şimdi yeni yerine taşınmayı bekliyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) yakında Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan yeni yerine taşınacak.
6 ayrı hizmet binası tek çatı altında toplanacak
Ankara'nın çeşitli adreslerinde faaliyet gösteren 6 ayrı hizmet binası, MİT Başkanlığının bugün faaliyet gösterdiği Yenimahalle'deki yerleşkesinde tek çatı altında toplanacak.
Proje için görevlendirilen özel ekip, titizlikle çalışarak adliyenin ihtiyaçlarını belirliyor. Bu çalışmalar sonucunda, yeni Adalet Sarayı, yeşil alanların korunduğu özgün bir mimariyle hayata geçirilecek.
Yeni binanın 2023'de hizmete girmesi planlanıyor.
Taşınmanın ardından Sıhhiye'deki Adalet Sarayı'nın ne olacağına ise hükümet karar verecek.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Fatih Karadavut