Yapımına 1978 yılında başlanan, 29 Ekim 1989'da hizmete açılan ve 30 yıl boyunca Ankara'da adaletin kapısı olan Ankara Adalet Sarayı, şimdi yeni yerine taşınmayı bekliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) yakında Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanmak üzere olan yeni yerine taşınacak.

6 ayrı hizmet binası tek çatı altında toplanacak

Ankara'nın çeşitli adreslerinde faaliyet gösteren 6 ayrı hizmet binası, MİT Başkanlığının bugün faaliyet gösterdiği Yenimahalle'deki yerleşkesinde tek çatı altında toplanacak.

Proje için görevlendirilen özel ekip, titizlikle çalışarak adliyenin ihtiyaçlarını belirliyor. Bu çalışmalar sonucunda, yeni Adalet Sarayı, yeşil alanların korunduğu özgün bir mimariyle hayata geçirilecek.

Yeni binanın 2023'de hizmete girmesi planlanıyor.

Taşınmanın ardından Sıhhiye'deki Adalet Sarayı'nın ne olacağına ise hükümet karar verecek.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Fatih Karadavut