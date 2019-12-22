Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.

Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.

Kaynak: AA