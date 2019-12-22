Türkiye
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle bir araya gelecek22 Aralık 2019 Pazar 14:40 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 14:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.
Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.
Kaynak: AA