Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Suriyelilerin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan kontrol noktalarının yapımına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Mehmetçik, son olarak Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşaatını da tamamladı.

Kaynak: TRT Haber