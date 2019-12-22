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Mehmetçikten Tel Abyad'da yeni kontrol noktası22 Aralık 2019 Pazar 12:48 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 12:52
Mehmetçik, Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşaatını tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Suriyelilerin huzur ve güvenliği için büyük önem taşıyan kontrol noktalarının yapımına devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Mehmetçik, son olarak Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşaatını da tamamladı.
Kaynak: TRT Haber